Минулого місяця в Україні зареєстрували 8 600 нових авто на загальну суму 270 млн доларів.
Дивися повний текст Українці зареєстрували у листопаді нових авто на 270 млн доларів (інфографіка).
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Додано: Сер 08 гру, 2021 22:38
Українці зареєстрували у листопаді нових авто на 270 млн...
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Дивися повний текст Українці зареєстрували у листопаді нових авто на 270 млн доларів (інфографіка).
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