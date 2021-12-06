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Українці зареєстрували у листопаді
нових авто на 270 млн...

Українці зареєстрували у листопаді нових авто на 270 млн...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:38

Українці зареєстрували у листопаді нових авто на 270 млн...

Пропонуємо до обговорення:
Минулого місяця в Україні зареєстрували 8 600 нових авто на загальну суму 270 млн доларів.

Дивися повний текст Українці зареєстрували у листопаді нових авто на 270 млн доларів (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Сер 08 гру, 2021 22:38

Какой же уродец этот Kia Sportage, ужОс!
75stasstas75
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Модератори: Ірина_, Модератор

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