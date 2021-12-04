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Маск розповів, коли
почнуть чипувати людей

Маск розповів, коли почнуть чипувати людей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 09:05

Маск розповів, коли почнуть чипувати людей

Пропонуємо до обговорення:
Американський мільярдер, винахідник та меценат Ілон Маск розповів про можливі терміни клінічних випробувань мікрочіпів Neuralink.

Дивися повний текст Маск розповів, коли почнуть чипувати людей.
R2
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