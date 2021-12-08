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Україна в листопаді залучила
майже 57 мільярдів гривень...

Україна в листопаді залучила майже 57 мільярдів гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 гру, 2021 12:03

Україна в листопаді залучила майже 57 мільярдів гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

Дивися повний текст Україна в листопаді залучила майже 57 мільярдів гривень від розміщення ОВДП — Данилишин.
R2
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