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Ринок праці
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 18:53

Ринок праці

  kluychkooleg написав:И сегрегация при посещении зоопрарка и раньше была - местным бесплатно, не местным - за деньги.
это в какие годы человек с харьковской пропиской мог попасть в зоопарк бесплатно?
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 19:15

  juristkostya написав:
  kluychkooleg написав:И сегрегация при посещении зоопрарка и раньше была - местным бесплатно, не местным - за деньги.
это в какие годы человек с харьковской пропиской мог попасть в зоопарк бесплатно?


В 2021-м. Как после реставрации открылся, так сразу. Сегрегация по ИПН в автомате. "Раньше" - имелось вввиду "до карточки харьковчанина". Не вырывайте фразы из контекста.
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Повідомлення Додано: Суб 04 гру, 2021 19:26

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kluychkooleg написав:"Раньше" - имелось вввиду "до карточки харьковчанина".
ааа....ну, да, этот период длиной в пару месяцев достоин отдельного упоминания, конечно же....
juristkostya
 
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