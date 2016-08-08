Ринок праці

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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 04 гру, 2021 18:53
kluychkooleg написав:
И сегрегация при посещении зоопрарка и раньше была - местным бесплатно, не местным - за деньги.
это в какие годы человек с харьковской пропиской мог попасть в зоопарк бесплатно?
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Додано: Суб 04 гру, 2021 19:15
juristkostya написав: kluychkooleg написав:
И сегрегация при посещении зоопрарка и раньше была - местным бесплатно, не местным - за деньги.
это в какие годы человек с харьковской пропиской мог попасть в зоопарк бесплатно?
В 2021-м. Как после реставрации открылся, так сразу. Сегрегация по ИПН в автомате. "Раньше" - имелось вввиду "до карточки харьковчанина". Не вырывайте фразы из контекста.
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kluychkooleg
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Додано: Суб 04 гру, 2021 19:26
kluychkooleg написав:
"Раньше" - имелось вввиду "до карточки харьковчанина".
ааа....ну, да, этот период длиной в пару месяцев достоин отдельного упоминания, конечно же....
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juristkostya
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