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З сьогоднішнього дня в магазинах
не можна безкоштовно...

З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:22

З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...

Пропонуємо до обговорення:
Документ регулює обіг зазначеної продукції і покликаний стимулювати розвиток біорозкладаних пластикових пакетів.

Дивися повний текст З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно роздавати пакети-«маєчки».
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:22

Наблюдал картину сегодня в АТБ. Как пенсионер достал с сумки 4 своих пакетика, взял овощей в них и прошел на кассу. Оплатил товар и когда вылез чек, оказалось что кассир посчитал ему его же пакеты по 9 коп каждый! Пенс возмутился - это же мои пакеты, в ответ охранник ему - а чем Вы это докажете? Пенс не унимался - смотрите камеры... Подошел еще один лоб и вместе они этого дедушку выпроводили за двери... Вывод: закон выгоден лишь для маркетов! :о)
agcsc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:48

Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...

Повернулися на 30 років тому.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:50

Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...

цікаво сьогодні піду в супермаркет аж цікаво
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:11

А за деньги пакет уже не вредный? Как брать картошку без пакета? как её взвесить? 7 грн. кило картошки и 2,50 пакетик. Какая цена кило пакетиков? Не дороже ли чем золото?
shokodko2017
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:33

люди в АТБ в шокасссєЄЄЄЄЄ!

сваряться плюються матюкають зелених придурків

із Нового року - у 3 грн за самий простий кульочок
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:44

Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...

Для овочів, несипучого і сухого є багаторазові "авоськи" з затяжками. А взагалі давно треба було починати відмовлятися від нерозкладних одноразових пакетів і тари
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:45

Кричали,что стоимость пакетов уже заложена в цену товара,но товары не подешевели ни на копейку(конкретно в АТБ).Вот вам и конечная цель туповведения.Ни о какой экологии речь не идёт,просто "кто то" в очередной раз получит сверхприбыли.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:50

  greenozon написав:люди в АТБ в шокасссєЄЄЄЄЄ!

сваряться плюються матюкають зелених придурків

із Нового року - у 3 грн за самий простий кульочок

Это наверно только для Львова.
В других ("зеленых") городах пакетик сейчас в АТБ = 0.09грн.

Цифра "3грн за пакетик" - это так в законе написано? (нет)
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:50

Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...

sena_2008atp написав:Кричали,что стоимость пакетов уже заложена в цену товара,но товары не подешевели ни на копейку(конкретно в АТБ).Вот вам и конечная цель туповведения.Ни о какой экологии речь не идёт,просто "кто то" в очередной раз получит сверхприбыли.


Стоимость одноразовых пакетов настолько мизерна, что даже если бы цены и снизили, это было бы и не увидеть.
А цель, - сделать одноразовые неразлагаемые пакеты достаточно дорогими, чтобы появился стимул использовать многоразовые или покупать более дорогие разлагаемые
Faceless
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