Документ регулює обіг зазначеної продукції і покликаний стимулювати розвиток біорозкладаних пластикових пакетів.
Дивися повний текст З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно роздавати пакети-«маєчки».
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:22
З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно роздавати пакети-«маєчки».
Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:22
Наблюдал картину сегодня в АТБ. Как пенсионер достал с сумки 4 своих пакетика, взял овощей в них и прошел на кассу. Оплатил товар и когда вылез чек, оказалось что кассир посчитал ему его же пакеты по 9 коп каждый! Пенс возмутился - это же мои пакеты, в ответ охранник ему - а чем Вы это докажете? Пенс не унимался - смотрите камеры... Подошел еще один лоб и вместе они этого дедушку выпроводили за двери... Вывод: закон выгоден лишь для маркетов! :о)
Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:48
Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...
Повернулися на 30 років тому.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:50
Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...
цікаво сьогодні піду в супермаркет аж цікаво
Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:11
А за деньги пакет уже не вредный? Как брать картошку без пакета? как её взвесить? 7 грн. кило картошки и 2,50 пакетик. Какая цена кило пакетиков? Не дороже ли чем золото?
Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:33
люди в АТБ в шокасссєЄЄЄЄЄ!
сваряться плюються матюкають зелених придурків
із Нового року - у 3 грн за самий простий кульочок
Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:44
Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...
Для овочів, несипучого і сухого є багаторазові "авоськи" з затяжками. А взагалі давно треба було починати відмовлятися від нерозкладних одноразових пакетів і тари
Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:45
Кричали,что стоимость пакетов уже заложена в цену товара,но товары не подешевели ни на копейку(конкретно в АТБ).Вот вам и конечная цель туповведения.Ни о какой экологии речь не идёт,просто "кто то" в очередной раз получит сверхприбыли.
Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:50
Додано: П'ят 10 гру, 2021 16:50
Re: З сьогоднішнього дня в магазинах не можна безкоштовно...
Стоимость одноразовых пакетов настолько мизерна, что даже если бы цены и снизили, это было бы и не увидеть.
А цель, - сделать одноразовые неразлагаемые пакеты достаточно дорогими, чтобы появился стимул использовать многоразовые или покупать более дорогие разлагаемые
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