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SpaceX відправила в космос
астрофізичну лабораторію

SpaceX відправила в космос астрофізичну лабораторію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:59

SpaceX відправила в космос астрофізичну лабораторію

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.

Дивися повний текст SpaceX відправила в космос астрофізичну лабораторію.
R2
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