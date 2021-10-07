Про це пише РБК-Україна з посиланням на Space.
Дивися повний текст SpaceX відправила в космос астрофізичну лабораторію.
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Додано: П'ят 10 гру, 2021 15:59
SpaceX відправила в космос астрофізичну лабораторію
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Дивися повний текст SpaceX відправила в космос астрофізичну лабораторію.
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