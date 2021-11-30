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Банки знизили ставки за кредитами для населення
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 10 гру, 2021 19:05
Пропонуємо до обговорення:
Середні ставки на кредити знизилися на 2,0 п.п.
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