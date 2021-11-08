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Куди недержавні пенсійні фонди
інвестують гроші учасників

Куди недержавні пенсійні фонди інвестують гроші учасників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 10 гру, 2021 20:23

Куди недержавні пенсійні фонди інвестують гроші учасників

Пропонуємо до обговорення:
Закон зобов’язує таку компанію вкладати гроші в різні інвестиційні інструменти.

Дивися повний текст Куди недержавні пенсійні фонди інвестують гроші учасників.
R2
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