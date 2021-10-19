RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ощадбанк приєднався до «Дії»

Ощадбанк приєднався до «Дії»
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 12:04

Ощадбанк приєднався до «Дії»

Пропонуємо до обговорення:
Державний Ощадбанк приєднався до додатка "Дія", за допомогою якого клієнти можуть пройти ідентифікацію та верифікацію, повідомила прес-служба банку.

Дивися повний текст Ощадбанк приєднався до «Дії».
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96614
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Пенсії переселенців: Ощадбанк знову може продовжити дію...
R2 » Чет 28 жов, 2021 16:23
4 690
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 10:07
servald2016
Ощадбанк показав свій прибуток за три квартали 2021 року
R2 » Вів 19 жов, 2021 16:03
1 131
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 жов, 2021 16:03
Omega
Ощадбанк з 1 жовтня закриватиме рахунки українців
R2 » П'ят 01 жов, 2021 15:22
1 377
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 жов, 2021 15:22
5kopiyok

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.