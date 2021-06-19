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Як здіснюватиметься опис та
арешт земельних ділянок або...

Як здіснюватиметься опис та арешт земельних ділянок або...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 14:27

Як здіснюватиметься опис та арешт земельних ділянок або...

Пропонуємо до обговорення:
Звернення стягнення на земельні ділянки боржників або прав на них за новими правилами.

Дивися повний текст Як здіснюватиметься опис та арешт земельних ділянок або прав на них: нові правила.
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