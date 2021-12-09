Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, пише UBR.
Дивися повний текст Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт озвучив цифри.
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Додано: Суб 11 гру, 2021 20:35
Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт озвучив цифри.
Додано: Суб 11 гру, 2021 20:36
Разбудите х-перда и передайте, что 9 декабря НКРЕКП позаботилась о последней надежде и их тариф составит 7,96. Соответственно, переплата составит ноль целых х*й десятых
Додано: Нед 12 гру, 2021 10:40
Re: Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт...
Переплата все одно буде мільярди - і заплатять всі, навіть хто газом не користується. Бо на ринку ціна значно вища, ніж продають населенню, і ця різниця магічно сама по собі не компенсується. Замість того, щоб розкрадати гроші на великому будівництві, треба було закачати газ в газосховища. Але ж "нема часу думати стратегічно".
Додано: Нед 12 гру, 2021 17:14
Не знаю на каком там рынке цена выше, но отпускная цена Укргаздобычи, с прибылью, рентабельностью, разведкой и т.п. около 3 грн., или 110$/1000 кубов. Это 2/3 потребления. Чего не хватает, можно добирать у Газпрома по долгосрочным контрактам, пусть даже по 500$. В принципе, они и так там покупают, только у Венгии и прочих Словакий, называя это виртуальным реверсом. Итого 0,33*110+500*0,67 = 239$ за 1000 кубов или 6500 грн., или 6,5 грн. за куб.
А если заключить прямой контракт с Газпромом, а они даже скидку 25% обещали, цена будет еще ниже.
Так на каком рынку цена выше? И какое отношение этот рынок, на котором покупают страны, не добывающие нихера или совсем чуть-чуть, имеет к стране, покрывающей потребности на 2/3 газом собственной добычей?
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:41
А это и есть цена бездумных скачек на майданах! За это скакали, убогие?!
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