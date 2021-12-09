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Українці переплатять мільярди
гривень за газ: експерт...

Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 20:35

Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко, пише UBR.

Дивися повний текст Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт озвучив цифри.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 гру, 2021 20:36

Разбудите х-перда и передайте, что 9 декабря НКРЕКП позаботилась о последней надежде и их тариф составит 7,96. Соответственно, переплата составит ноль целых х*й десятых
summacut
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Дурак какой-то
grig90vic
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 10:40

Re: Українці переплатять мільярди гривень за газ: експерт...

  summacut написав:Соответственно, переплата составит ноль целых х*й десятых

Переплата все одно буде мільярди - і заплатять всі, навіть хто газом не користується. Бо на ринку ціна значно вища, ніж продають населенню, і ця різниця магічно сама по собі не компенсується. Замість того, щоб розкрадати гроші на великому будівництві, треба було закачати газ в газосховища. Але ж "нема часу думати стратегічно".
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 17:14

  Sergius написав:
  summacut написав:Соответственно, переплата составит ноль целых х*й десятых

Переплата все одно буде мільярди - і заплатять всі, навіть хто газом не користується. Бо на ринку ціна значно вища, ніж продають населенню, і ця різниця магічно сама по собі не компенсується. Замість того, щоб розкрадати гроші на великому будівництві, треба було закачати газ в газосховища. Але ж "нема часу думати стратегічно".


Не знаю на каком там рынке цена выше, но отпускная цена Укргаздобычи, с прибылью, рентабельностью, разведкой и т.п. около 3 грн., или 110$/1000 кубов. Это 2/3 потребления. Чего не хватает, можно добирать у Газпрома по долгосрочным контрактам, пусть даже по 500$. В принципе, они и так там покупают, только у Венгии и прочих Словакий, называя это виртуальным реверсом. Итого 0,33*110+500*0,67 = 239$ за 1000 кубов или 6500 грн., или 6,5 грн. за куб.
А если заключить прямой контракт с Газпромом, а они даже скидку 25% обещали, цена будет еще ниже.
Так на каком рынку цена выше? И какое отношение этот рынок, на котором покупают страны, не добывающие нихера или совсем чуть-чуть, имеет к стране, покрывающей потребности на 2/3 газом собственной добычей?
summacut
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 11:41

А это и есть цена бездумных скачек на майданах! За это скакали, убогие?!
kosvlad87
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