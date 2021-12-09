|
|
Експерти дали прогноз щодо курсу долара до кінця року
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 гру, 2021 08:48
Пропонуємо до обговорення:
Експерти фінансової галузі не відкидають зростання долара до 28 гривень.
Дивися повний текст Експерти дали прогноз щодо курсу долара до кінця року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96633
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор