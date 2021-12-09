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Експерти дали прогноз щодо
курсу долара до кінця року

Експерти дали прогноз щодо курсу долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 08:48

Експерти дали прогноз щодо курсу долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Експерти фінансової галузі не відкидають зростання долара до 28 гривень.

Дивися повний текст Експерти дали прогноз щодо курсу долара до кінця року.
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