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Nissan показала чотири автомобілі майбутнього
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 гру, 2021 17:57
Пропонуємо до обговорення:
Nissan Ambition 2030 — нова стратегія автомобільної компанії, що розкриває основні плани. До 2030 року випустять 23 електрифіковані автомобілі, з яких 15 будуть повністю електричними.
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