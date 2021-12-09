RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні дорожчає інтернет:
ТОП-5 країн з найвищою...

В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:46

В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою...

Пропонуємо до обговорення:
Попри те, що в Україні на початку 2022 року зросте абонплата за інтернет, у країні найдешевші у світі ціни на послугу.

Дивися повний текст В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою абонплатою.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96618
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 20:46

Это уже даже не интересно.Опять голые не говорящие ни о чём цифры.Для кого?Народ давно уже сравнивает все цены с нагрузкой на заработную плату.Эра лохтората в прошлом.Заканчивайте.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2542
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 638 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 21:10

sena_2008atp, так можно и на среднюю ЗП поделить. В ЭФиопии 125$. В Украине в 4 раза больше. Поэтому доступ в Интернет может смело дорожать ещё не в 70 раз, а во все 280 :P
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:01

Re: В Україні дорожчає інтернет: ТОП-5 країн з найвищою...

в Україні на початку 2022 року зросте абонплата за інтернет


Очередное "спасение отечественного производителя" (частных лавочек, к слову - публичных акционерных обществ "Одескабель" и "Завод Південкабель") за счет кармана конечного потребителя услуг: https://delo.ua/business/reshenie-oask- ... net-388394

Civis
 
Повідомлень: 271
З нами з: 08.03.15
Подякував: 52 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 гру, 2021 22:22

Мля, очередной высер от finance.ua.
Слов нет.
Лишь бы офигительный заголовок написать.
alt402
 
Повідомлень: 242
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 00:48

Какие 307 фунтов? С верху стоимость интернетоа Маск ограничил своим старлинком в 100 бакосв или 100 евро в зависимости от региона.
gretzky_vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 06.03.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 02:36

  gretzky_vic написав:Какие 307 фунтов? С верху стоимость интернетоа Маск ограничил своим старлинком в 100 бакосв или 100 евро в зависимости от региона.

В Эфиопии? На спутники Маска там можно посмотреть и бесплатно. Но Интернет с них получить пока нельзя даже за 307 фунтов. В Украине, кстати, тоже.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1560
З нами з: 23.03.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 147 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 48 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Україна увійшла до топ-30 країн світу за дешевизною...
R2 » Суб 11 гру, 2021 15:31
5 364
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 гру, 2021 20:46
oleggg_ua
Перший в Україні автобан почнуть будувати у 2022 році —...
R2 » Чет 09 гру, 2021 10:30
3 184
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 гру, 2021 01:18
astatempo
В Україні планують розширити мережу надходження...
R2 » Сер 08 гру, 2021 05:25
2 253
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 09:39
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (23151)
13.12.2021 01:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.