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Світовий банк виділив Україні на вакцинацію проти Covid...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 гру, 2021 11:38
Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк вирішив надати Україні додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проєкту "Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні".
Дивися повний текст Світовий банк виділив Україні на вакцинацію проти Covid 150 млн доларів
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