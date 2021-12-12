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Світовий банк виділив Україні
на вакцинацію проти Covid...

Світовий банк виділив Україні на вакцинацію проти Covid...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 11:38

Світовий банк виділив Україні на вакцинацію проти Covid...

Пропонуємо до обговорення:
Світовий банк вирішив надати Україні додаткове фінансування у розмірі 150 мільйонів доларів США для проєкту "Екстрене реагування на Covid-19 та вакцинація в Україні".

Дивися повний текст Світовий банк виділив Україні на вакцинацію проти Covid 150 млн доларів.
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