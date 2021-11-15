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У Німеччині заявили, що
«Північний потік-2» не...

У Німеччині заявили, що «Північний потік-2» не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 12:20

У Німеччині заявили, що «Північний потік-2» не...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що російський газопровід "Північний потік-2" не може бути схвалений через невідповідність вимогам європейського енергетичного законодавства.

Дивися повний текст У Німеччині заявили, що «Північний потік-2» не відповідає нормам ЄС.
R2
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