Більше половини опитаних українців позитивно ставляться до запровадження економічного паспорта.
Дивися повний текст Що українці думають про ідею з економічним паспортом (опитування).
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 гру, 2021 13:15
Що українці думають про ідею з економічним паспортом...
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Дивися повний текст Що українці думають про ідею з економічним паспортом (опитування).
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