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Міненерго направило близько 700
млн грн на зарплати шахтарям

Міненерго направило близько 700 млн грн на зарплати шахтарям
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 13 гру, 2021 20:11

Міненерго направило близько 700 млн грн на зарплати шахтарям

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство енергетики уклало домовленість з керівництвом «Центренерго» про направлення ще 700 млн грн державним вуглевидобувним підприємствам для виплат заробітної платні шахтарям.

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