Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»
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Всюдиносапхайчик написав:Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?
Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии. Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
Не только самый короткий и дешевый маршрут, но и самый надежный. Украинская "труба", это не одна ветка, которая работает в комплексе с огромными хранилищами. Даже если на всех ветках одновременно случится ЧП, хранилища обеспечат бесперебойную поставку газа, а ремонт труб не займет много времени. Если же с подводной трубой случится что-то серьезное, да еще и посреди зимы в лютые морозы, Европа может на долго остаться без газа. Таким образом СП-2 не только убыточен (транзит подводными трубами по любому будет дороже) но и подрывает энергетическую безопасность ЕС. Это чисто политический проект.
PasserBy написав: А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?
Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии. Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.
Т.е. по вашему выходит, что в Европе и в частности Австрии одни идиоты проживают, раз позволили себя так обмануть? И только украинские диванные эксперты знают какой стране что выгодно! Шедеврально. И еще веселый момент-из вашего поста следует, что узнать о чем то можно только с чужих слов (Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии ), собственные мозги и умение логически мыслить человеку типа не нужны. Действительно, зачем думать, если можно просто послушать, что по этому вопросу сказала партия(царь-батюшка, "старший товарищ", надзиратель, вселенский разум, рептилоиды)-нужное подчеркните. И хватит уже истерик по поводу СП-2. Эта битва проиграна-плюнуть и растереть. Теперь нужно думать о том, как не проиграть всю войну.
Скорейший ввод СП-2 выгоден не только Австрии, но и всей Европе. Это -диверсификация маршрутов поставки газа в ожидании нападения России на Украину. Палки в колёса Газпрома европейцы ставят только из солидарности с Украиной, но и у них терпение не бесконечно. В конечном счёте, чем раньше запустят СП-2, тем быстрее рухнут цены на газ, и не забываем, что с апреля мы будем платить по ценам спотового рынка. А это, кто забыл, уже $1500 , плюс украинские накрутки.