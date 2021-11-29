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Австрія закликає ввести в
експлуатацію «Північний потік-2»

Австрія закликає ввести в експлуатацію «Північний потік-2»
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:26

  Cris написав:
  PasserBy написав:
  Всюдиносапхайчик написав:Австрійці так нічому і не навчилися або голова австрійського МЗС говорить голосом отриманих московських хабарів


А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?


Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.

Не только самый короткий и дешевый маршрут, но и самый надежный.
Украинская "труба", это не одна ветка, которая работает в комплексе с огромными хранилищами. Даже если на всех ветках одновременно случится ЧП, хранилища обеспечат бесперебойную поставку газа, а ремонт труб не займет много времени. Если же с подводной трубой случится что-то серьезное, да еще и посреди зимы в лютые морозы, Европа может на долго остаться без газа. Таким образом СП-2 не только убыточен (транзит подводными трубами по любому будет дороже) но и подрывает энергетическую безопасность ЕС. Это чисто политический проект.
Schmit
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:47

  drevlyanin написав:
  Cris написав:
  PasserBy написав:
А почему между "сделать так, как выгодно Австрии, но невыгодно Украине" и "сделать так, как выгодно Украине, но невыгодно Австрии", австрийцы должны выбирать второй вариант?


Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии??? Или Вы верите в "искреннюю благотворитнльность" России? Самый короткий и самый дешевый маршрут через Украину. Именно он обеспечивал высокую прибыль России и дешевый газ Австрии.
Но Россия, поигравшись в перекрытием газа, решила строить СП, поскольку приоритетом для Путина есть политика, а не экономика- жить в нищете для россиян- норма. Чуть разбогатев, они начинают требовать свободы и равноправия.


Т.е. по вашему выходит, что в Европе и в частности Австрии одни идиоты проживают, раз позволили себя так обмануть? И только украинские диванные эксперты знают какой стране что выгодно! Шедеврально.
И еще веселый момент-из вашего поста следует, что узнать о чем то можно только с чужих слов (Кто Вам сказал, что СП-2 выгоден Австрии :shock: ), собственные мозги и умение логически мыслить человеку типа не нужны. Действительно, зачем думать, если можно просто послушать, что по этому вопросу сказала партия(царь-батюшка, "старший товарищ", надзиратель, вселенский разум, рептилоиды)-нужное подчеркните.
И хватит уже истерик по поводу СП-2. Эта битва проиграна-плюнуть и растереть. Теперь нужно думать о том, как не проиграть всю войну.


Скорейший ввод СП-2 выгоден не только Австрии, но и всей Европе. Это -диверсификация маршрутов поставки газа в ожидании нападения России на Украину. Палки в колёса Газпрома европейцы ставят только из солидарности с Украиной, но и у них терпение не бесконечно. В конечном счёте, чем раньше запустят СП-2, тем быстрее рухнут цены на газ, и не забываем, что с апреля мы будем платить по ценам спотового рынка. А это, кто забыл, уже $1500 , плюс украинские накрутки.
warlamp
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