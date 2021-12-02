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Ціна на електричну енергію за місяць зросла на понад 17%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 11:06
Пропонуємо до обговорення:
Середньозважена ціна на електроенергію в Україні на ринку "на добу наперед" (РДН), який є головним орієнтиром для всіх сегментів ринку, за місяць зросла на 17,1%, до 3 144 грн за МВт-год.
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