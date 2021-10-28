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Із «ковідного» фонду торік не використали 11,9 мільярда...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 гру, 2021 13:33
Пропонуємо до обговорення:
З Фонду боротьби з COVID-19 у 2020 році не використано 11,9 млрд грн, зокрема 1,4 млрд грн - для закупівлі вакцин проти коронавірусу, а майже пів мільярда - на доплати медикам.
Дивися повний текст Із «ковідного» фонду торік не використали 11,9 мільярда - Рахункова палата
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