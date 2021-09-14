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Свій розклад польотів та
скорочення строків доставки: у...

Свій розклад польотів та скорочення строків доставки: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 14:45

Свій розклад польотів та скорочення строків доставки: у...

Пропонуємо до обговорення:
Власна авіакомпанія "Нової пошти" Supernova Airlines, про запуск якої стало відомо у жовтні, допоможе оператору контролювати всі ланцюжки поставок з-за кордону в Україну. Перші літаки з посилками почнуть літати вже у середині 2022 року.

Дивися повний текст Свій розклад польотів та скорочення строків доставки: у Новій пошті розповіли деталі запуску авіакомпанії.
R2
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