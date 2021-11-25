В Офісі президента запевняють, що в Україні вистачить вугілля для електростанцій.
Дивися повний текст В Офісі президента розповіли про ситуацію з вугіллям в Україні.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 15:36
В Офісі президента розповіли про ситуацію з вугіллям в...
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Дивися повний текст В Офісі президента розповіли про ситуацію з вугіллям в Україні.
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