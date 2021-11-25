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В Офісі президента розповіли
про ситуацію з вугіллям в...

В Офісі президента розповіли про ситуацію з вугіллям в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 15:36

В Офісі президента розповіли про ситуацію з вугіллям в...

Пропонуємо до обговорення:
В Офісі президента запевняють, що в Україні вистачить вугілля для електростанцій.

Дивися повний текст В Офісі президента розповіли про ситуацію з вугіллям в Україні.
R2
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