В Україні накрили найбільшу мережу підроблених...

yama написав:
Я давно говорил что на продаже сертификатов должно зарабатывать государство !
Не хочешь вакцинироваться платит 1000-2000 грн и получи сертификат. Хочешь вакцинироваться получи 1000 грн . Потому что система не должна работать однобоко ! Если люди готовы платить за эту услугу то ее ( услугу по продаже сертификата) должно организовать государство ! А что каждый не вакцинированный заплатит за вакцинированного ! Или еще лучше , не хочешь вакцинироваться приведи двух друзей на вакцинацию и получи сертификат в подарок !
Я давно говорил что на продаже тяжелых наркотиков должно зарабатывать государство !
Потому что система не должна работать однобоко ! Если люди готовы платить за эту услугу то ее ( услугу по продаже тяжелых наркотиков) должно организовать государство ! А что каждый не покупающий тяжелых наркотиков заплатит за покупающего продаже тяжелых наркотиков ! Или еще лучше , не хочешь покупать тяжелых наркотиков приведи двух друзей на покупку тяжелых наркотиков и получи тяжелых наркотиков в подарок !