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В Україні накрили найбільшу
мережу підроблених...

В Україні накрили найбільшу мережу підроблених...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 18:21

В Україні накрили найбільшу мережу підроблених...

Пропонуємо до обговорення:
У Києві правоохоронці викрили найбільшу в Україні мережу з виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію. Шахраї заробляли понад 5 млн гривень на місяць за свої послуги.

Дивися повний текст В Україні накрили найбільшу мережу підроблених COVID-сертифікатів. Заробляли по 5 млн гривень.
R2
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Похоже реально вакцинированных куда меньше чем рапортует Минздрав..
livs375
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:46

С этой профанацией в виде вакцинации пора уже заканчивать!
Слишком много вопросов к этим вакцина и последствиям от них.
Насколько понимаю государство вред здоровью полученный от вакцин никак не собирается компенсировать.
Уже не знают что придумать что бы людей обколоть, и сертификаты и деньги, и маски.
Может хватит?
straponesa
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 23:05

Re: В Україні накрили найбільшу мережу підроблених...

Я давно говорил что на продаже сертификатов должно зарабатывать государство !
Не хочешь вакцинироваться платит 1000-2000 грн и получи сертификат. Хочешь вакцинироваться получи 1000 грн . Потому что система не должна работать однобоко ! Если люди готовы платить за эту услугу то ее ( услугу по продаже сертификата) должно организовать государство ! А что каждый не вакцинированный заплатит за вакцинированного ! Или еще лучше , не хочешь вакцинироваться приведи двух друзей на вакцинацию и получи сертификат в подарок !
yama
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:37

  yama написав:Я давно говорил что на продаже сертификатов должно зарабатывать государство !
Не хочешь вакцинироваться платит 1000-2000 грн и получи сертификат. Хочешь вакцинироваться получи 1000 грн . Потому что система не должна работать однобоко ! Если люди готовы платить за эту услугу то ее ( услугу по продаже сертификата) должно организовать государство ! А что каждый не вакцинированный заплатит за вакцинированного ! Или еще лучше , не хочешь вакцинироваться приведи двух друзей на вакцинацию и получи сертификат в подарок !

Я давно говорил что на продаже тяжелых наркотиков должно зарабатывать государство ! :lol:
Потому что система не должна работать однобоко ! Если люди готовы платить за эту услугу то ее ( услугу по продаже тяжелых наркотиков) должно организовать государство ! А что каждый не покупающий тяжелых наркотиков заплатит за покупающего продаже тяжелых наркотиков ! Или еще лучше , не хочешь покупать тяжелых наркотиков приведи двух друзей на покупку тяжелых наркотиков и получи тяжелых наркотиков в подарок ! :lol:
_hunter
 
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