Американська фармацевтична компанія Pfizer готується придбати розробника ліків Arena Pharmaceuticals Inc за 6,7 мільярда доларів.
Дивися повний текст Pfizer купує велику американську фармкомпанію за $6,7 млрд.
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Додано: Вів 14 гру, 2021 22:40
Pfizer купує велику американську фармкомпанію за $6,7 млрд
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Pfizer купує велику американську фармкомпанію за $6,7 млрд.
Додано: Вів 14 гру, 2021 22:41
а если практика колоть всё что движется продолжится, то они смогут ещё много чего прикупить... :)))
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