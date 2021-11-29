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Pfizer купує велику американську
фармкомпанію за $6,7 млрд

Pfizer купує велику американську фармкомпанію за $6,7 млрд
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:40

Pfizer купує велику американську фармкомпанію за $6,7 млрд

Пропонуємо до обговорення:
Американська фармацевтична компанія Pfizer готується придбати розробника ліків Arena Pharmaceuticals Inc за 6,7 мільярда доларів.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 гру, 2021 22:41

а если практика колоть всё что движется продолжится, то они смогут ещё много чего прикупить... :)))
Тракторист
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Модератори: Ірина_, Модератор

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