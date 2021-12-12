Не всі активи та майно підпадають під процедуру.
Дивися повний текст Податкова амністія: які активи не можна задекларувати.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 01:26
Податкова амністія: які активи не можна задекларувати
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Податкова амністія: які активи не можна задекларувати.
Додано: Сер 15 гру, 2021 01:26
Да всем по... на вашу амнистию,тем более что это ни какая не амнистия потому что в любом случае вы попадаете под фин мониторинг.
|