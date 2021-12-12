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Податкова амністія: які
активи не можна задекларувати

Податкова амністія: які активи не можна задекларувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:26

Податкова амністія: які активи не можна задекларувати

Пропонуємо до обговорення:
Не всі активи та майно підпадають під процедуру.

Дивися повний текст Податкова амністія: які активи не можна задекларувати.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 01:26

Да всем по... на вашу амнистию,тем более что это ни какая не амнистия потому что в любом случае вы попадаете под фин мониторинг.
mishanya9999
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Модератори: Ірина_, Модератор

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