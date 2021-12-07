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Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 07:02
Пропонуємо до обговорення:
Українцям почнуть нараховувати новий податок на землю вже з 1 січня 2022 року.
Дивися повний текст Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю
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R2
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Додано: Сер 15 гру, 2021 07:02
От виродки, маю пай площею 1 га , отримав орендну плату в розмірі 3,5 тис грн, тепер 1,5 треба віддати?
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bobo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 09:43
bobo написав:
От виродки, маю пай площею 1 га , отримав орендну плату в розмірі 3,5 тис грн, тепер 1,5 треба віддати?
Прикинь, а с машиной было еще хуже: человек ее в аренду может вообще не сдавать, а "дорожный сбор" ("зашит" в виде части акциза в стоимость топлива) -- платить должен
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_hunter
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Додано: Сер 15 гру, 2021 10:23
Ну, норм, новиє ліца) Скидайте землю, панове олігархи!))
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mvi
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:15
Тут є одне незрозуміле питання. Зараз з орендної плати за пай береться ПДВ. Якщо я правильно зрозумів, тоа ПДВ платитись не буде, бо дохід менше за 78 тисяч, а буде плата за землю?
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lapay
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Додано: Сер 15 гру, 2021 14:57
напишите про налог на огороды, это вообще дно
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sundaytvgood
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Додано: Сер 15 гру, 2021 16:26
Це все робиться для того, щоб скупити за безцінь землю!!! Забродна сволота при кориті.
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bobo
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:07
bobo написав:
Це все робиться для того, щоб скупити за безцінь землю!!! Забродна сволота при кориті.
Пока логики не вижу: там человек выше писал "отримав орендну плату в розмірі 3,5 тис грн, тепер 1,5 треба віддати?" -- т.е. нифига не делаешь, но 2 тышщи в карман себе кладешь -- смысл продавать???
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:26
sundaytvgood написав:
напишите про налог на огороды, это вообще дно
Батенька, это и есть "налог на огороды"!Редко, в каком селе селяне имеют огород меньше 1 гектара.
Старенькие одинокие бабушки, за 70 всё лето стоят ра... баштан, кукуруза, хлеб на корм курям, картопля, помидоры, салат, перец, буряк, кабачки, синие,....
+ сад
+ виноград
..............................
- Это было условие выживания этноса "Украинца".
теперь..........
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Kudrjavuy
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Додано: Сер 15 гру, 2021 17:31
mvi написав:
Ну, норм, новиє ліца) Скидайте землю, панове олігархи!))
Может наоборот их нужно возвращать к Земле?
Будет хоть какая то польза, кроме игры на пианино.
Ибо исторически свою они уже продали, продадут и нашу.
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