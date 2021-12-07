RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Що таке МПЗ і скільки
доведеться платити за землю

Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 07:02

Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю

Пропонуємо до обговорення:
Українцям почнуть нараховувати новий податок на землю вже з 1 січня 2022 року.

Дивися повний текст Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96674
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 07:02

От виродки, маю пай площею 1 га , отримав орендну плату в розмірі 3,5 тис грн, тепер 1,5 треба віддати?
bobo
 
Повідомлень: 301
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:43

  bobo написав:От виродки, маю пай площею 1 га , отримав орендну плату в розмірі 3,5 тис грн, тепер 1,5 треба віддати?

Прикинь, а с машиной было еще хуже: человек ее в аренду может вообще не сдавать, а "дорожный сбор" ("зашит" в виде части акциза в стоимость топлива) -- платить должен :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5737
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:23

Ну, норм, новиє ліца) Скидайте землю, панове олігархи!))
mvi
 
Повідомлень: 296
З нами з: 07.11.19
Подякував: 17 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:15

Re: Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю

Тут є одне незрозуміле питання. Зараз з орендної плати за пай береться ПДВ. Якщо я правильно зрозумів, тоа ПДВ платитись не буде, бо дохід менше за 78 тисяч, а буде плата за землю?
lapay
 
Повідомлень: 12441
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1192 раз.
Подякували: 1414 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:57

напишите про налог на огороды, это вообще дно
sundaytvgood
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3
З нами з: 16.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 16:26

Це все робиться для того, щоб скупити за безцінь землю!!! Забродна сволота при кориті.
bobo
 
Повідомлень: 301
З нами з: 13.07.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:07

  bobo написав:Це все робиться для того, щоб скупити за безцінь землю!!! Забродна сволота при кориті.

Пока логики не вижу: там человек выше писал "отримав орендну плату в розмірі 3,5 тис грн, тепер 1,5 треба віддати?" -- т.е. нифига не делаешь, но 2 тышщи в карман себе кладешь -- смысл продавать???
_hunter
 
Повідомлень: 5737
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 401 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:26

  sundaytvgood написав:напишите про налог на огороды, это вообще дно

Батенька, это и есть "налог на огороды"!
Редко, в каком селе селяне имеют огород меньше 1 гектара.
Старенькие одинокие бабушки, за 70 всё лето стоят ра... баштан, кукуруза, хлеб на корм курям, картопля, помидоры, салат, перец, буряк, кабачки, синие,....
+ сад
+ виноград
..............................
- Это было условие выживания этноса "Украинца".
теперь.......... :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 17:31

  mvi написав:Ну, норм, новиє ліца) Скидайте землю, панове олігархи!))

Может наоборот их нужно возвращать к Земле?
Будет хоть какая то польза, кроме игры на пианино.
Ибо исторически свою они уже продали, продадут и нашу.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9039
З нами з: 20.09.12
Подякував: 729 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скільки коштує машина зі США 1, 2
R2 » Суб 11 гру, 2021 10:14
15 1435
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 гру, 2021 11:23
vladimir_kustkov
Як власнику продати землю, якщо вона в оренді (інфографіка)
R2 » Нед 12 гру, 2021 12:24
4 267
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 гру, 2021 21:18
nekefer
Скільки заробляють українські ІТ-фахівці (дослідження)
R2 » Вів 07 гру, 2021 17:37
6 620
Переглянути останнє повідомлення
Сер 08 гру, 2021 15:23
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.