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Що таке МПЗ і скільки
доведеться платити за землю

Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 07:02

Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю

Пропонуємо до обговорення:
Українцям почнуть нараховувати новий податок на землю вже з 1 січня 2022 року.

Дивися повний текст Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 07:02

От виродки, маю пай площею 1 га , отримав орендну плату в розмірі 3,5 тис грн, тепер 1,5 треба віддати?
bobo
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 09:43

  bobo написав:От виродки, маю пай площею 1 га , отримав орендну плату в розмірі 3,5 тис грн, тепер 1,5 треба віддати?

Прикинь, а с машиной было еще хуже: человек ее в аренду может вообще не сдавать, а "дорожный сбор" ("зашит" в виде части акциза в стоимость топлива) -- платить должен :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 10:23

Ну, норм, новиє ліца) Скидайте землю, панове олігархи!))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:15

Re: Що таке МПЗ і скільки доведеться платити за землю

Тут є одне незрозуміле питання. Зараз з орендної плати за пай береться ПДВ. Якщо я правильно зрозумів, тоа ПДВ платитись не буде, бо дохід менше за 78 тисяч, а буде плата за землю?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 14:57

напишите про налог на огороды, это вообще дно
sundaytvgood
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 20:29

  sundaytvgood написав:напишите про налог на огороды, это вообще дно


Гектар на огород? Многовато будет.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 21:00

  _hunter написав:
  bobo написав:От виродки, маю пай площею 1 га , отримав орендну плату в розмірі 3,5 тис грн, тепер 1,5 треба віддати?

Прикинь, а с машиной было еще хуже: человек ее в аренду может вообще не сдавать, а "дорожный сбор" ("зашит" в виде части акциза в стоимость топлива) -- платить должен :lol:

з машиною - не їдеш не платиш.
а тут плати по любе плати і баста,
податок на повітря скоро буде: порахують скільки вдихаєш кисню і плати екологічний податок, ну а нє, все чесно, природу тре берегти. зе зелень
flyman
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