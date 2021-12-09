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Арбітраж у $5 млрд: деталі
позову китайців у справі...

Арбітраж у $5 млрд: деталі позову китайців у справі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:53

Арбітраж у $5 млрд: деталі позову китайців у справі...

Пропонуємо до обговорення:
Китайські інвестори в українську "Мотор Січ" збільшили позовні вимоги до України до 4,6 млрд доларів і подали повний текст позову в арбітраж.

Дивися повний текст Арбітраж у $5 млрд: деталі позову китайців у справі «Мотор Січі».
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 11:53

Любим только брать. А отвечать за дела и платить - не, не хотим и не будем!
Какой сюда инвестор придёт? Только выживший из ума.
Omega
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Модератори: Ірина_, Модератор

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