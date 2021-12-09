Китайські інвестори в українську "Мотор Січ" збільшили позовні вимоги до України до 4,6 млрд доларів і подали повний текст позову в арбітраж.
Дивися повний текст Арбітраж у $5 млрд: деталі позову китайців у справі «Мотор Січі».
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Додано: Сер 15 гру, 2021 11:53
Арбітраж у $5 млрд: деталі позову китайців у справі...
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Дивися повний текст Арбітраж у $5 млрд: деталі позову китайців у справі «Мотор Січі».
Додано: Сер 15 гру, 2021 11:53
Любим только брать. А отвечать за дела и платить - не, не хотим и не будем!
Какой сюда инвестор придёт? Только выживший из ума.
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