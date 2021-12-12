|
|
З 15 грудня в Приват24 можна замовити картку на "тисячу...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 гру, 2021 13:09
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба банку.
Дивися повний текст З 15 грудня в Приват24 можна замовити картку на \"тисячу за вакцинацію\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96667
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 141 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 58 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор