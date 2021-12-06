Про це повідомила прес-служба банку.
Дивися повний текст З 15 грудня в Приват24 можна замовити картку на \"тисячу за вакцинацію\".
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Додано: Сер 15 гру, 2021 13:09
З 15 грудня в Приват24 можна замовити картку на "тисячу...
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Дивися повний текст З 15 грудня в Приват24 можна замовити картку на \"тисячу за вакцинацію\".
Додано: Сер 15 гру, 2021 15:18
Пусть идут лесом со свой Дией и своей виртуальной тысячей. Не желаю жить в цифровом гетто, с ЭЦП и BankID.
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