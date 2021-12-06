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З 15 грудня в Приват24 можна
замовити картку на "тисячу...

З 15 грудня в Приват24 можна замовити картку на "тисячу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 13:09

З 15 грудня в Приват24 можна замовити картку на "тисячу...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба банку.

Дивися повний текст З 15 грудня в Приват24 можна замовити картку на \"тисячу за вакцинацію\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 гру, 2021 15:18

Пусть идут лесом со свой Дией и своей виртуальной тысячей. Не желаю жить в цифровом гетто, с ЭЦП и BankID.
warlamp
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