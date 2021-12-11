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Україна витратить усі отримані від МВФ $2,7 млрд до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 гру, 2021 15:30
Пропонуємо до обговорення:
Україна витратила $2,45 млрд із отриманих $2,7 млрд від МВФ у рамках розподілу спеціальних прав запозичення ( СПЗ, SDR) і до кінця року витратить суму, що залишилася.
Дивися повний текст Україна витратить усі отримані від МВФ $2,7 млрд до кінця року, незважаючи на взяті зобов’язання
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R2
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Додано: Чет 16 гру, 2021 15:30
велике крадівництво на максималках
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olexiy_ogryzko
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Додано: Чет 16 гру, 2021 16:21
Бюджет всё съест.
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Omega
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Додано: Чет 16 гру, 2021 22:43
Звичайно, витратить. Там такі дірки у бюджеті, що це ще й замало. Он 8 лярдів для вакцинованих десь треба взяти, бо в бюджеті вони не передбачені. В Кривому Розі он, кажуть, не вистачає на дороги - все вже вкрали, нічого не залишилось, а ще ж наступного року красти треба. То ж без проблем "витратять" (себто, вкрадуть), скільки той МВФ не дасть.
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alt402
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Додано: Чет 16 гру, 2021 22:53
Я уже готовился писать гневный пост на основе комментов.
Но прочитав статью, все не так и плохо.
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M-A-X
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 08:23
Шлите ещё наивные пиндосы- нам яхты и хатынки нужнее, чем вам лохам! : ))
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