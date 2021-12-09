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ІТ-бізнесмени підтримали
закон про податки в Дія City

ІТ-бізнесмени підтримали закон про податки в Дія City
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 15:33

ІТ-бізнесмени підтримали закон про податки в Дія City

Пропонуємо до обговорення:
Представники ІТ-бізнесу підтримали ухвалення законопроекту №5376.

Дивися повний текст ІТ-бізнесмени підтримали закон про податки в Дія City.
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