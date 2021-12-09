Представники ІТ-бізнесу підтримали ухвалення законопроекту №5376.
Дивися повний текст ІТ-бізнесмени підтримали закон про податки в Дія City.
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Додано: Чет 16 гру, 2021 15:33
ІТ-бізнесмени підтримали закон про податки в Дія City
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Дивися повний текст ІТ-бізнесмени підтримали закон про податки в Дія City.
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