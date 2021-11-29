Авторизація у застосунку "Дія" за допомогою ID-картки відсьогодні, 16 грудня, здійснюється за новими правилами.
Дивися повний текст Авторизація у «Дії» за ID-карткою відсьогодні здійснюється за новими правилами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 16 гру, 2021 19:46
Авторизація у «Дії» за ID-карткою відсьогодні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Авторизація у «Дії» за ID-карткою відсьогодні здійснюється за новими правилами.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|