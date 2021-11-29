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Авторизація у «Дії» за
ID-карткою відсьогодні...

Авторизація у «Дії» за ID-карткою відсьогодні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 гру, 2021 19:46

Авторизація у «Дії» за ID-карткою відсьогодні...

Пропонуємо до обговорення:
Авторизація у застосунку "Дія" за допомогою ID-картки відсьогодні, 16 грудня, здійснюється за новими правилами.

Дивися повний текст Авторизація у «Дії» за ID-карткою відсьогодні здійснюється за новими правилами.
R2
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