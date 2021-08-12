Китайські кредитори подали до суду на забудовника Evergrande та вимагають стягнути з компанії $13 млрд нібито прострочених платежів.
Дивися повний текст Кредитори подали позови до китайського забудовника Evergrande на мільярди доларів.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:14
Кредитори подали позови до китайського забудовника...
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Дивися повний текст Кредитори подали позови до китайського забудовника Evergrande на мільярди доларів.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 09:14
Вот и началось, как раз перед рождеством))
Китай создаёт много проблем в последнее время, что Украине (иск по Мотор Сич), что всему миру начиная от ковида (можно долго рассуждать что оно само там появилось, но как бы сложно объяснить почему ковид появился в том же городе где находится институт по исследованию бактериологического оружия и он вёл опыты с короновирусами.) не смогли локализовать и сдержать заболевание, Тайвань, заигрывания с россией, концентрация войск на границе с Индией.
Пожалуй стоит предъявить по счетам!
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