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Українці платитимуть
абонплату за комуналку

Українці платитимуть абонплату за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:04

Українці платитимуть абонплату за комуналку

Пропонуємо до обговорення:
У Києві та в цілій низці міст комунальні підприємства почали нараховувати своїм клієнтам абонентську плату.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:04

УРА
2baobab224
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:20

Абонплата за комуналку - черговий варіант обкрадання населення . Пояснюю на прикладі теплопостачання: Абонплату вивели з тарифу, тоді і тариф мае зменшитись на цю суму. Не зменшили !
Додатково у нас збирають 13,23грн. з квартир будинків з лічильником - це мае бути плата за обслуговування лічильника, та його повірку. ( 13,23*12міс*4 роки*100квартир= 63,5 тис. грн. Це в 16 раз більше ніж було раніше , раніше повірка теплолічильника була 4 тис.грн.) Ось таке покращення.
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:34

Якраз цього нам бракувало!!! Нарешті заживемо!!!
bobo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 16:39

Это будет уже не "коммуналка", ибо нет пунктика о её качестве.
Это называется "налог на гражданство".
В какой стране эти... будут его спускать, я думаю не стоит указывать, но у Средиземного моря.
Kudrjavuy
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