Українці платитимуть абонплату за комуналку

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:51
а мы их душили-душили...
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Тракторист
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:23
Кроля на палю!
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:40
Козак-характерник написав:
Кроля на палю!
Так сам він на палю не сяде
- і від писанини/обурення/погроз в інеті - теж сам не полізе на палю))
- зробити це можна лише офф-лайн і то тільки гуртом! Великим гуртом!
В єдності сила народу!©
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