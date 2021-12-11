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Українці платитимуть
абонплату за комуналку

Українці платитимуть абонплату за комуналку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:51

а мы их душили-душили...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:23

Кроля на палю! 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 18:40

  Козак-характерник написав:Кроля на палю! 8)

Так сам він на палю не сяде :mrgreen: - і від писанини/обурення/погроз в інеті - теж сам не полізе на палю))
- зробити це можна лише офф-лайн і то тільки гуртом! Великим гуртом!
В єдності сила народу!©
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Модератори: Ірина_, Модератор

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