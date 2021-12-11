У Києві та в цілій низці міст комунальні підприємства почали нараховувати своїм клієнтам абонентську плату.
Дивися повний текст Українці платитимуть абонплату за комуналку.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:04
Українці платитимуть абонплату за комуналку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці платитимуть абонплату за комуналку.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 15:20
Абонплата за комуналку - черговий варіант обкрадання населення . Пояснюю на прикладі теплопостачання: Абонплату вивели з тарифу, тоді і тариф мае зменшитись на цю суму. Не зменшили !
Додатково у нас збирають 13,23грн. з квартир будинків з лічильником - це мае бути плата за обслуговування лічильника, та його повірку. ( 13,23*12міс*4 роки*100квартир= 63,5 тис. грн. Це в 16 раз більше ніж було раніше , раніше повірка теплолічильника була 4 тис.грн.) Ось таке покращення.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:29
На газу схема прошла, теперь попрет, правильные пацаны скупят всю Испанию с островами. Пора продвигать абонплату за выход на работу...
Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:42
Re: Українці платитимуть абонплату за комуналку
так давно вже сміття окремо, є внески/абонка на водц
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:28
Предлагаю ввести абонплату за абонплату,чего там.И хватить врать про модернизацию.
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