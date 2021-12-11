напоминает наперсточников у вокзала, одна школа...
выросли ребята до размеров страны.
формула, так вообще козырная монтана!
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Додано: Суб 18 гру, 2021 10:20
напоминает наперсточников у вокзала, одна школа...
выросли ребята до размеров страны.
формула, так вообще козырная монтана!
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:12
summacut Люблю теоретиков. Вы так ничего и не поняли : абонплату ввели по всей Украине! Никакое ОСББ ( кстати - есть ОСББ) не поможет - абонплату за тепло будуть начислять круглый год, просто так !
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:15
Плавали, знаем. Оплата начисляется при условии, что у тепловиков индивидуальные договора с потребителями. Если договор коллективный, платы нет. В моем городе, кстати, абонплата за тепло и горячую воду чуть больше 20 грн. В мес
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:17
Додано: Суб 18 гру, 2021 11:23
Додано: Суб 18 гру, 2021 16:34
Re: Українці платитимуть абонплату за комуналку
Плата идет на осбб
Додано: Суб 18 гру, 2021 18:11
В случае коллективного договора, возможно и сохраняется какая-то часть абонплаты (25-30%) на обслуживание общедомового счетчика, если этим занимаются тепловики. Остальные 70-75% не берутся, т.к. абонентское обслуживание конечных потребителей становится заботой ОСББ. Председатель, его заместитель или кого они там назначат, будет печатать счета, бегать за должниками, судиться с ними, договариваться о реструктуризациях и т.д. и т.п. А тепловикам что, нет долгов - открыли задвижку, есть долги - закрыли и опломбировали.
Поэтому и не переходит основная масса на коллективные договора, поэтому и платят полную абонплату (и за счетчик, и за абонентское обслуживание) тепловикам.
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