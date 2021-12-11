Взаємні поїздки будуть відновлені повноцінно, щойно дозволить епідемічна ситуація.
Дивися повний текст Наразі для українців відкрито кордони 160 країн — МЗС.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:46
Наразі для українців відкрито кордони 160 країн — МЗС
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Дивися повний текст Наразі для українців відкрито кордони 160 країн — МЗС.
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