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Наразі для українців відкрито
кордони 160 країн — МЗС

Наразі для українців відкрито кордони 160 країн — МЗС
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 17:46

Наразі для українців відкрито кордони 160 країн — МЗС

Пропонуємо до обговорення:
Взаємні поїздки будуть відновлені повноцінно, щойно дозволить епідемічна ситуація.

Дивися повний текст Наразі для українців відкрито кордони 160 країн — МЗС.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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