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Кличко відкрив проїзд новою
ділянкою Великої Кільцевої...

Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:54

Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої...

Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої дороги - від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської з транспортною розв’язкою на різних рівнях.

Дивися повний текст Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої дороги.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:54

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panzershreck1921
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Модератори: Ірина_, Модератор

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