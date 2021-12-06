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Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:54
Пропонуємо до обговорення:
Мер Києва Віталій Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої дороги - від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської з транспортною розв’язкою на різних рівнях.
Дивися повний текст Кличко відкрив проїзд новою ділянкою Великої Кільцевої дороги
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 20:54
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