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МОЗ доповнило список професій, обов'язкових для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 17 гру, 2021 21:39
Пропонуємо до обговорення:
Зміни набудуть чинності через місяць.
Дивися повний текст МОЗ доповнило список професій, обов'язкових для вакцинації від COVID-19
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