Шмигаль додав, що це більш ніж половина від обсягу сукупного державного боргу України (близько $90 млрд).
Дивися повний текст Обов’язкова накопичувальна пенсійна система за 15 років згенерує близько $50 млрд довгого ресурсу — Шмигаль.
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Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:21
Обов’язкова накопичувальна пенсійна система за 15 років...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Обов’язкова накопичувальна пенсійна система за 15 років згенерує близько $50 млрд довгого ресурсу — Шмигаль.
Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:21
А потом гривна опять йокнется в три раза с 27 до 75 грн/долл и все накопления пойдут в ж0ппу
Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:43
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