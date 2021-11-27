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Обов’язкова накопичувальна
пенсійна система за 15 років...

Обов’язкова накопичувальна пенсійна система за 15 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:21

Обов’язкова накопичувальна пенсійна система за 15 років...

Пропонуємо до обговорення:
Шмигаль додав, що це більш ніж половина від обсягу сукупного державного боргу України (близько $90 млрд).

Дивися повний текст Обов’язкова накопичувальна пенсійна система за 15 років згенерує близько $50 млрд довгого ресурсу — Шмигаль.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:21

А потом гривна опять йокнется в три раза с 27 до 75 грн/долл и все накопления пойдут в ж0ппу
fadykstas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 гру, 2021 23:43

  fadykstas написав:А потом гривна опять йокнется в три раза с 27 до 75 грн/долл и все накопления пойдут в ж0ппу

Да и пофиг: солидарки к тому времени всеравно не будет.
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