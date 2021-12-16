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Україна запроваджує нововведення
на кордоні: черги...

Україна запроваджує нововведення на кордоні: черги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:46

Україна запроваджує нововведення на кордоні: черги...

Пропонуємо до обговорення:
Уряд запускає пілотний проект "Електронна черга перетину кордону", завдяки якому черга з вантажівок і фур на кордоні має бути значно зменшена.

Дивися повний текст Україна запроваджує нововведення на кордоні: черги стануть меншими.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 гру, 2021 14:46

Полнейшая чушь.Самый эффективный способ избавиться от очередей-ликвидация коррупции. Посмотрите на электронную очередь в сервисных центрах гаи-размер взяток увеличился как минимум в 2 раза,время операций возросла в 2-3 раза.Для кого эта лапша?"Профессионалы",опуститесь на грешную землю.
sena_2008atp
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