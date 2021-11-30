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Як будуть карати
водіїв за «лису» гуму

Як будуть карати водіїв за «лису» гуму
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 08:46

Як будуть карати водіїв за «лису» гуму

Пропонуємо до обговорення:
Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст Як будуть карати водіїв за «лису» гуму.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 08:47

Многие предприятия дышат на ладан и новая резина для них это роскошь в буквальном смысле слова и по факту счета нужно отправлять тем кто привёл к такой ситуации....
livs375
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