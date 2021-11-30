Про це міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст Як будуть карати водіїв за «лису» гуму.
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Додано: Нед 19 гру, 2021 08:46
Як будуть карати водіїв за «лису» гуму
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Дивися повний текст Як будуть карати водіїв за «лису» гуму.
Додано: Нед 19 гру, 2021 08:47
Многие предприятия дышат на ладан и новая резина для них это роскошь в буквальном смысле слова и по факту счета нужно отправлять тем кто привёл к такой ситуации....
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