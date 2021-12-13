«Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
+ Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:01
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
shokodko2017
Повідомлень: 12
З нами з: 05.05.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:03
shokodko2017 написав:
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
Так, наче, і пластикову можна виробити - ні?
Успіх
Повідомлень: 2271
З нами з: 18.03.21
Подякував: 69 раз.
Подякували: 122 раз.
Профіль
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:22
shokodko2017 написав:
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
Телефон с NFC работает как пластик, меня лично раздражает когда на кассу лезут телефоном. Ещё бы сапоги с nfc придумали
vitaliian
Повідомлень: 9762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2478 раз.
Профіль
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:26
vitaliian написав: shokodko2017 написав:
Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
Телефон с NFC работает как пластик, меня лично раздражает когда на кассу лезут телефоном. Ещё бы сапоги с nfc придумали
Адекватные магазины выносят ближе к покупателю пинпад с nfc приёмником, и никуда лезть не надо
Faceless
Модератор
Повідомлень: 30682
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1299 раз.
Подякували: 7370 раз.
Профіль
3
7
3
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:26
Успіх
я так и подумал что книги для детей.
Востаннє редагувалось
vitaliian
в Нед 19 гру, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Повідомлень: 9762
З нами з: 06.04.16
Подякував: 1705 раз.
Подякували: 2478 раз.
Профіль
Додано: Нед 19 гру, 2021 13:37
Успіх написав:
А ну, народ! Хто на що планує витратити штуцера?)))
Я - на книги!
А ви?
Теж на книги, або на квитки в театр.
Сьогодні з ранку отримав подарунок, цікаву книгу, куплену за ковідні гроші)
kostyk
Повідомлень: 5
З нами з: 19.05.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 0 раз.
Профіль
Додано: Нед 19 гру, 2021 21:29
Позорище...
Scotch
Повідомлень: 992
З нами з: 01.08.10
Подякував: 142 раз.
Подякували: 130 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор