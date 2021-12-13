«Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Успіх написав:BIGor А я аудіокнигами користуюсь І чому зразу "тупі відосики"? - вони, як мінімум - мотиваційні! І, в багатьох, є "вижимка"/основні розумні думки з розумних книжок!
Чи Вас дратує те, що переглянувши відосик накшталт "Стати мільйонером через рік - реально!" - розчаровуєтесь, так як думали, що там Вам порадять перевернутись з правого на лівий бік на дивані - і УСПІХ гарантований?
Что ты несёшь сектант безмозглый? Ты же голожопый нищеброд живущий в квартире своей тёщи. Ты даже снять квартиру не способен, что-бы жить отдельно от родителей своей жены, и своей квартиры у тебя нет, потому что ты чёрт понаехавший из сельской мазанки. Какой миллион? О "Дошираке" на завтрак мечтай убогий!