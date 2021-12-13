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«Бонусна тисяча»: на які цілі
президенти та прем’єри...

«Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:01

Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.
shokodko2017
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:03

  shokodko2017 написав:Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.

Так, наче, і пластикову можна виробити - ні?
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:22

  shokodko2017 написав:Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.

Телефон с NFC работает как пластик, меня лично раздражает когда на кассу лезут телефоном. Ещё бы сапоги с nfc придумали
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:26

Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...

vitaliian написав:
  shokodko2017 написав:Пишуть, що можна витратити на ліки, тільки як заплатиш у аптеці з віртуальної карти? При заявках в інтернеті пишуть, що оплата тільки в аптеці.

Телефон с NFC работает как пластик, меня лично раздражает когда на кассу лезут телефоном. Ещё бы сапоги с nfc придумали
Адекватные магазины выносят ближе к покупателю пинпад с nfc приёмником, и никуда лезть не надо
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:26

Успіх я так и подумал что книги для детей.

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Востаннє редагувалось vitaliian в Нед 19 гру, 2021 17:03, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 19 гру, 2021 13:37

  Успіх написав:А ну, народ! Хто на що планує витратити штуцера?)))
Я - на книги!
А ви?



Теж на книги, або на квитки в театр.
Сьогодні з ранку отримав подарунок, цікаву книгу, куплену за ковідні гроші)
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 07:49

Re: «Бонусна тисяча»: на які цілі президенти та прем’єри...

деньги потрачены, так что тему можно закрывать
Примат
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 08:44

  Успіх написав:BIGor
А я аудіокнигами користуюсь 8)
І чому зразу "тупі відосики"?
- вони, як мінімум - мотиваційні!
І, в багатьох, є "вижимка"/основні розумні думки з розумних книжок!

Чи Вас дратує те, що переглянувши відосик накшталт "Стати мільйонером через рік - реально!" - розчаровуєтесь, так як думали, що там Вам порадять перевернутись з правого на лівий бік на дивані - і УСПІХ гарантований? :mrgreen:


Что ты несёшь сектант безмозглый? Ты же голожопый нищеброд живущий в квартире своей тёщи. Ты даже снять квартиру не способен, что-бы жить отдельно от родителей своей жены, и своей квартиры у тебя нет, потому что ты чёрт понаехавший из сельской мазанки. Какой миллион? О "Дошираке" на завтрак мечтай убогий!
Правдоруб
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